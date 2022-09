MONTORO. Identificato autore incendio doloso avvenuto nella notte

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno identificato la responsabile dell’incendio doloso, avveno stanotte, dell’autovettura VW Golf parcheggiata in pubblica via nella frazione “Banzano” del Comune di Montoro.

Ricevuta la segnalazione, da alcuni residenti della zona,la Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione, e dei Vigili del Fuoco di Avellino.

I militari, giunti tempestivamente sul luogo, hanno bloccato la responsabile dell’incendio, una donna,ancora presente sul posto e che poco prima aveva dato fuoco all’autovettura.

Si tratta di una 37enne del luogo, che avrebbe agito per motivi passionali.

La stessa e stata trovata ancora in possesso degli accendini utilizzati per compiere il gesto.

Condotta in Caserma, è stata dichiarata in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice.

Avellino, 2 settembre 2022.