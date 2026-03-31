Campioni in Tour al Partenio Lombardi: giovani talenti e solidarietà protagonisti ad Avellino

Torna ad Avellino la seconda edizione di “Campioni in Tour al Partenio Lombardi”, il torneo calcistico giovanile in programma giovedì 11 giugno 2026 presso lo Stadio Partenio-Lombardi.

L’evento, riservato alle categorie dell’attività di base – Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – vedrà la partecipazione di numerose società provenienti dalle province di Avellino, Salerno e Napoli, pronte a sfidarsi in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Sport e solidarietà

Non solo calcio: la manifestazione avrà anche una forte valenza sociale. Durante la giornata, infatti, saranno raccolte offerte destinate all’acquisto di giocattoli per il reparto pediatrico dell’Ospedale Moscati e per altri reparti coinvolti nel progetto nazionale.

Un progetto nazionale

Il torneo rappresenta una tappa del progetto “Campioni in Tour”, giunto alla sua 16ª edizione e fondato da Francesco Gullo, già noto per la partecipazione al reality “Campioni – Il sogno” e per aver organizzato nel 2013 il centenario dell’Avellino Calcio.

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha coinvolto oltre 150mila bambini in tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di giocare in stadi prestigiosi come San Siro, Olimpico e Marassi, coniugando sport e impegno sociale.

Le migliori squadre di ogni girone accederanno alla finale nazionale, in programma il 28 giugno 2026 allo stadio Nicoletti di Riccione.

Il sostegno del territorio

Fondamentale per la realizzazione dell’evento è stata la collaborazione del Comune di Avellino e della U.S. Avellino 1912, che ha messo a disposizione lo stadio.

Il torneo prenderà il via alle ore 17:00 e si concluderà intorno alle 20:30. L’ingresso allo stadio sarà libero per tutti.

Una giornata che promette emozioni, divertimento e un importante messaggio di solidarietà, mettendo al centro i giovani e il valore educativo dello sport.