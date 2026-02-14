Monteforte Irpino, confronto in Consiglio comunale: edilizia, lavoro e tributi al centro del dibattito

Si è svolto il Consiglio Comunale in seconda convocazione. In apertura, prima dell’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Presidente del Consiglio ha dato lettura dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, raccomandando massima attenzione per le previste condizioni di vento e pioggia. Successivamente si è passati alle interrogazioni della minoranza, che hanno rappresentato il momento centrale del confronto politico. Il consigliere Paolo De Falco ha posto con forza il tema dell’aumento del costo di costruzione, passato da € 230/mq a € 290/mq (+26%), incremento deciso in fase commissariale e mai oggetto di una valutazione politica da parte dell’attuale Amministrazione. In un contesto di evidente rallentamento del comparto edilizio, tale aumento rischia di incidere in maniera pesante su famiglie, imprese e professionisti, con effetti negativi sull’intera economia locale. Ulteriore criticità riguarda i diritti di segreteria e di istruttoria: con la digitalizzazione delle pratiche tramite portale SUE/SUAP, l’attività materiale di sportello è stata quasi azzerata. Eppure, in diversi casi (SCIA, CILA e altri titoli), i diritti di segreteria risultano superiori a quelli di istruttoria tecnica, generando un evidente squilibrio rispetto al reale carico di lavoro degli uffici. Abbiamo chiesto: se l’Amministrazione condivida l’impostazione ereditata; se intenda procedere a una revisione urgente del costo di costruzione; quale sia il criterio di determinazione dei diritti di segreteria nell’era della digitalizzazione; se sia possibile unificare le voci in un unico versamento di “Istruttoria Tecnica”, eliminando la quota di segreteria per le pratiche digitali. La nostra posizione è chiara: occorre alleggerire il carico economico e favorire la ripresa del settore edilizio a Monteforte Irpino. La capogruppo Rosa De Sapio ha avanzato una proposta concreta alla maggioranza: aprire un tavolo tecnico per una piena e strutturata valorizzazione dei beneficiari del progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), misura promossa dalla Regione Campania. Il progetto rappresenta un’opportunità per il territorio, ma necessita di una programmazione chiara affinché non resti uno strumento marginale. La proposta mira a: pianificare in modo coerente le attività; impiegare i partecipanti in ambiti utili alla collettività (come supporto nelle aree scolastiche e in altri servizi comunali); definire obiettivi concreti e risultati verificabili. L’obiettivo è trasformare il GOL in un reale veicolo di crescita sociale e organizzativa per il Comune. Nel corso della seduta sono state inoltre: confermate le aliquote IMU; confermata l’addizionale IRPEF; confermato il servizio mensa alle condizioni già stabilite lo scorso anno; approvata una variazione relativa alle aree destinate a standard urbanistici dell’opificio Oliviero in via Piano Alvanella, con accorpamento delle due aree previste a parcheggio. Fuori dal Consiglio, il Sindaco ha inoltre spiegato il significato dei tre cuori illuminati sul balcone di Palazzo Loffredo, interpretati come omaggio alle tre liste che hanno partecipato all’ultima consultazione elettorale. Il gruppo Scegliamo continuerà a esercitare un ruolo di proposta e controllo rigoroso, con spirito costruttivo ma con determinazione su tutte le scelte che incidono direttamente sulla vita economica e sociale della nostra comunità.

Comunicato Stampa- Il Gruppo Consiliare “Scegliamo”