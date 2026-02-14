Casertano: minorenne arrestato per giuramento all’Isis e diffusione di video terroristi

Un minore della provincia di Caserta è stato arrestato e trasferito all’istituto penale minorile di Nisida con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli. L’indagine, condotta dalla Digos di Napoli e Caserta sotto il coordinamento della Procura per i minorenni e con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, riguarda episodi di terrorismo online.

Secondo quanto accertato, il ragazzo avrebbe intrattenuto contatti con soggetti legati all’Isis, pubblicando nel corso dell’estate 2025 un giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Le verifiche investigative hanno documentato contatti virtuali diretti con persone localizzate in Siria e riconducibili all’organizzazione jihadista.

Inoltre, il minorenne avrebbe diffuso sistematicamente video contenenti tecniche terroristiche scaricate dal dark web e condivise con altri coetanei residenti in Campania. Tra i materiali rinvenuti, anche istruzioni per la realizzazione di esplosivi artigianali, prodotti da canali di propaganda dello Stato Islamico.

Nei prossimi giorni il ragazzo sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari, mentre gli accertamenti proseguono per verificare l’entità dei contatti e delle condivisioni online.