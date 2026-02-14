Mugnano – “Mussolini e il Fascismo. L’altra storia”*

Domani, alle 11.30, al Caffè Aragonese di Mugnano, sarà presentato il libro “Mussolini e il Fascismo. L’altra storia” di Caio Mussolini. L’evento sarà moderato dal dott. Antonio Giudice e sarà un’occasione per scoprire una prospettiva diversa sulla storia del Fascismo italiano.

L’autore, Caio Mussolini, ha dichiarato: “La storia non è un menù à la carte dal quale si scelgono gli eventi e i fatti storici secondo i propri gusti o convenienza, omettendone altri. Ha tante sfumature e io cercherò di farvi conoscere l’altra storia…”. La popolazione è invitata a partecipare senza alcun pregiudizio, per scoprire una visione più completa e articolata della storia del Fascismo. Al termine della manifestazione l’autore si fermerà per il firmacopie. (L.C.)

*Programma:*

– Data: 15 febbraio

– Ora: 11.30

– Luogo: Caffè Aragonese, a Mugnano del Cardinale

– Moderatore: Dott. Antonio Giudice

– Autore: Caio Mussolini