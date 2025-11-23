Monteforte Irpino, affluenza in forte crescita: al termine della prima giornata supera il 50%

A Monteforte Irpino la prima giornata di voto per le elezioni comunali si chiude con un’affluenza molto alta. Con tutte e 8 sezioni scrutinate, la partecipazione raggiunge il 50,63%, superando nettamente i rilevamenti precedenti della giornata e andando oltre perfino il dato della scorsa tornata elettorale, che si era fermato al 49,01%.

Il progresso è evidente sin dal primo rilevamento delle 12, quando l’affluenza era al 12,14%, e soprattutto alle 19, quando il dato aveva già toccato il 41,01%. La spinta serale ha poi consolidato una crescita costante che ha portato Monteforte a collocarsi tra i comuni più partecipativi di tutta l’Irpinia.

L’affluenza sopra quota 50% è un segnale politicamente significativo: racconta un elettorato mobilitato e molto presente, elemento che potrebbe indicare una competizione particolarmente sentita e un forte coinvolgimento civico.

La giornata di lunedì definirà il quadro finale, ma il primo giorno consegna già un risultato chiaro: Monteforte Irpino si conferma uno dei comuni più attivi al voto, con una partecipazione superiore sia alla media provinciale sia al proprio storico recente.