Affluenza in provincia di Avellino: si chiude la prima giornata di voto, partecipazione al 30% con punte oltre il 50%

La prima giornata di voto in provincia di Avellino si conclude con una partecipazione complessiva attorno al 30%, un dato in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, quando l’affluenza media superò il 36%. Nonostante ciò, diversi comuni registrano numeri significativi, segno di una competizione molto sentita in alcune realtà territoriali.

Capoluogo e grandi centri: Avellino cresce ma resta sotto i livelli del passato

Nel capoluogo, con 489 sezioni su 501, l’affluenza alle 23 si attesta al 29,94%, ben al di sotto del 36,96% registrato nelle precedenti elezioni. Il trend è in crescita rispetto ai rilevamenti del pomeriggio, ma non tale da colmare il divario con gli anni passati.

Nei grandi centri:

Ariano Irpino (tutte le 25 sezioni): 33,00% contro il 53,02% precedente, uno dei cali più pesanti dell’intera provincia.

Atripalda : 36,96% , in recupero rispetto al pomeriggio ma ancora lontano dal 42,72% dell’ultima tornata.

Montoro (18 su 18): 30,97% , anche qui in calo netto rispetto al 40,05% precedente.

Mercogliano (10 su 11): 36,21% , molto vicino al dato di cinque anni fa (39,66%).

Solofra: 30,02%, sotto il 41% precedente.

Il quadro dei centri maggiori segna quindi una flessione generalizzata, con la sola Mercogliano che si mantiene su livelli competitivi.

Comuni virtuosi: Monteforte vola, Torre Le Nocelle e Summonte sopra il 40%

Tra i comuni più dinamici spicca Monteforte Irpino, che chiude la giornata con una affluenza record del 50,80%, ben oltre il 37,84% delle ultime elezioni e nettamente superiore alla media provinciale.

Molto alti anche i numeri di:

Torre Le Nocelle : 44,67%

Taurano : 40,01%

Summonte : 40,88%

Venticano: 39,05%

Comuni di piccole dimensioni ma con una mobilitazione elettorale evidentemente superiore alla media.

Baianese e Vallo di Lauro: partecipazione tra il 35% e il 40%

Nelle aree del Baianese e del Vallo di Lauro i dati confermano una buona partecipazione:

Avella : 39,70%

Baiano : 35,82%

Mugnano del Cardinale : 35,48%

Quadrelle : 36,59%

Sperone : 37,32%

Lauro : 35,93%

Domicella : 36,56%

Marzano di Nola: 36,45%

Si tratta di valori che, pur inferiori ai picchi delle precedenti elezioni, restano superiori alla media provinciale.

Alta Irpinia: flessione diffusa con poche eccezioni

Molti comuni dell’Alta Irpinia restano sotto il 30%:

Sant’Angelo dei Lombardi : 16,15%

Montaguto : 14,89%

Teora : 14,95%

Senerchia : 17,90%

Vallata: 19,00%

Eccezioni positive:

Calitri : 28,04% (vicina al 46,25% precedente)

Lacedonia : 22,36%

Caposele: 20,96%

La partecipazione resta comunque contenuta rispetto alla scorsa tornata.

Irpinia centrale e Valle Caudina: affluenza equilibrata

In quest’area i dati sono più omogenei e oscillano tra il 25% e il 35%:

San Martino Valle Caudina : 32,24%

Rotondi : 30,18%

Cervinara : 29,82%

Roccabascerana : 26,89%

San Potito Ultra: 37,34%

Buone performance anche per: