Elezioni, affluenza in crescita nel Baianese e nel Vallo di Lauro: quadro delle 23

Il dato delle ore 23 nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro conferma un interesse in netto aumento rispetto alle rilevazioni delle 19, con diversi centri che superano stabilmente il 35% di affluenza, pur restando in alcuni casi al di sotto dei livelli registrati nelle precedenti elezioni.

BAIANESE: AFFLUENZE IN CRESCITA, MA ANCORA LONTANE DAL PASSATO

Nel comprensorio del Baianese (Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone), il quadro delle ore 23 evidenzia un rafforzamento della partecipazione al voto, con valori in linea o leggermente superiori ai dati delle 19, ma spesso inferiori rispetto alla precedente tornata elettorale.

Baiano

37,60% di affluenza (su metà sezioni)

In lieve crescita rispetto al 36,73% precedente.

Avella

30,59% alle 19, dato già significativo; alle 23 non disponibile ma tendenza in crescita.

Nelle precedenti elezioni era più alta la partecipazione.

Mugnano del Cardinale

34,35% , in aumento sul 28,23% delle 19.

Recupero rispetto al passato (36,45%) quasi completato.

Quadrelle

36,59% , in forte aumento (29,83% alle 19).

Resta però molto sotto il precedente dato record del 56,49%, ma in quella occasine si votava anche alle comunali

Sperone

37,32% , in miglioramento sul 32,09% delle 19.

Risultato molto vicino alle precedenti elezioni (36,47%).

Il bilancio del Baianese

L’area mostra una buona risposta dei cittadini, con affluenze tra il 34% e il 38% nei comuni dove sono disponibili i dati delle 23. Tuttavia, solo Quadrelle e Sperone si avvicinano ai numeri delle precedenti elezioni, mentre altrove la partecipazione sembra più contenuta.

VALLO DI LAURO: PARTECIPAZIONE IN RIPRESA, MA ANCORA MODERATA

Nel Vallo di Lauro l’affluenza cresce con regolarità, con punte che sfiorano il 40%.

Lauro

% ore 23: 35,93%

Crescita importante dalle 19, pur restando sotto il precedente 41,46%

Domicella

% ore 23: 36,56%

Più bassa rispetto alle precedenti (46,82%), ma tra le più alte dell’area

Marzano di Nola

% ore 23: 36,45%

In miglioramento rispetto alle 19

Inferiore al precedente 44,59%

Moschiano

% ore 23: 29,46%

Crescita significativa dalle 19 (18,44%)

Ancora lontano dal precedente 32,12%

Pago del Vallo di Lauro

Dati non aggiornati alle 23, ultima rilevazione alle 19: 32,57%

Quindici

Nessun dato ore 23

Ultimo dato: 16,57% alle 19, tra i più bassi dell’Irpinia

Taurano

% ore 23: 40,01%

Uno dei dati migliori dell’intero comprensorio

In crescita rispetto al precedente 37,51%

Bilancio complessivo del Vallo di Lauro

Area con affluenze molto variabili: Taurano e Domicella in testa, Lauro e Marzano con buoni livelli di partecipazione, mentre Moschiano e soprattutto Quindici rimangono su numeri più contenuti. Il Vallo nel complesso viaggia tra il 30% e il 37%, con punte oltre il 40%.

Con l’aggiornamento delle ore 23, Baianese e Vallo di Lauro si confermano tra i comprensori più dinamici dell’Irpinia sul fronte dell’affluenza, pur se con risultati meno brillanti rispetto alla precedente tornata elettorale. La giornata di lunedì potrà essere decisiva per comprendere se i due territori riusciranno a colmare definitivamente il divario con il passato.