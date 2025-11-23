Monteforte Irpino, affluenza alle comunali al 41,01% alle ore 19: in crescita rispetto alla precedente tornata

Alle ore 19 l’affluenza alle urne per le elezioni comunali di Monteforte Irpino raggiunge il 41,01%, un dato in netto aumento rispetto alla precedente consultazione, quando alla stessa rilevazione si era registrato il 36,07%.
Tutte le 8 sezioni del territorio comunale sono state rilevate, confermando un flusso costante di elettori nel corso della giornata.
Crescita marcata rispetto alla mattinata
Alle ore 12, l’affluenza si attestava al 12,14%, ma nel pomeriggio si è registrata una forte accelerazione, con quasi 29 punti percentuali in più nel giro di poche ore.
Un dato superiore al precedente voto
L’incremento di oltre 5 punti percentuali rispetto alla scorsa tornata evidenzia una maggiore partecipazione alle urne da parte dei cittadini di Monteforte Irpino, probabilmente spinti da un confronto elettorale particolarmente sentito.
La rilevazione finale della domenica sarà effettuata alle 23, mentre i seggi riapriranno lunedì mattina fino alla chiusura definitiva alle 15, quando inizierà lo scrutinio.