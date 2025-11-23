Regionali in Campania, affluenza alle ore 19 al 25,87%: partecipazione stabile rispetto alla precedente tornata

Prosegue il monitoraggio dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Secondo i dati forniti dalla Prefettura, aggiornati alle 19:28, in Campania ha votato il 25,87% degli aventi diritto. Un valore leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, che alla stessa ora registrava il 26,47%.
La rilevazione riguarda 5.825 sezioni su 5.825, quindi praticamente l’intero territorio regionale.
Affluenza in Campania: quadro provinciale
Avellino
Affluenza al 24,26%, quasi in linea con il 24,80% delle precedenti regionali. Si conferma una partecipazione contenuta ma stabile.
Benevento
Partecipazione al 23,64%, in calo rispetto al 24,80% del 2020. La provincia sannita risulta la meno votante tra le cinque campane.
Caserta
È l’unica provincia a mostrare un incremento: 27,61% contro il precedente 26,92%. Il casertano si conferma uno dei territori più attivi al voto.
Napoli
Affluenza al 25,95%, in leggero calo rispetto al 26,72% registrato alla stessa ora nella scorsa tornata. La provincia più popolosa d’Italia evidenzia un comportamento elettorale stabile.
Salerno
Partecipazione al 25,60%, contro il 26,67% del precedente voto. Anche in questo caso si registra un lieve arretramento.
Un andamento complessivamente stabile
Il dato regionale mostra una flessione molto contenuta rispetto alla precedente elezione, segno di una partecipazione sostanzialmente costante. L’aumento del traffico ai seggi nel pomeriggio ha permesso di recuperare parte del ritardo registrato nella fascia mattutina, quando la Campania aveva fatto segnare appena l’8,25% di affluenza.
Il prossimo aggiornamento arriverà alle ore 23, ultima rilevazione della giornata di domenica. I seggi riapriranno poi lunedì fino alle 15, momento in cui avrà inizio lo scrutinio.