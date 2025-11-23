Regionali 2025 – Affluenza ore 19 nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro

L’affluenza nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro mostra un deciso incremento rispetto alle ore 12, con percentuali che, nella maggior parte dei casi, superano il 30%.

Baianese

Avella

  • 30,59% (ore 19)

  • Prec.: 23,80
    Affluenza in forte crescita rispetto alla precedente tornata.

Baiano

  • 30,16%

  • Prec.: 25,46
    Incremento significativo.

Sperone

  • 32,09%

  • Prec.: 25,12
    Una delle percentuali più alte dell’area.

Quadrelle

  • 29,83%

  • Prec.: 39,09
    Buona partecipazione, ma molto inferiore al voto precedente, va tenuto presente che nelle passate elezioni si votava anche alle comunali.

Sirignano

  • 30,76%

  • Prec.: 28,07
    Crescita rispetto al precedente dato elettorale.

Mugnano del Cardinale

  • 28,23%

  • Prec.: 24,34
    Incremento di circa quattro punti.

Vallo di Lauro

Domicella

  • 30,50%

  • Prec.: 29,33
    Leggero aumento.

Lauro

  • 29,19%

  • Prec.: 25,61
    Partecipazione in crescita.

Marzano di Nola

  • Nessun dato disponibile per le ore 19
    (Sezioni non rilevate)

Moschiano

  • 18,44%

  • Prec.: 17,81
    Leggero aumento, ma affluenza bassa rispetto agli altri comuni.

Pago del Vallo di Lauro

  • 32,57%

  • Prec.: 21,02
    Una delle crescite più marcate dell’area.

Quindici

  • Dato non disponibile per le ore 19

Taurano

  • 33,38%

  • Prec.: 19,97
    Crescita molto significativa.