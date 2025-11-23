Regionali 2025 – Affluenza ore 19 nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro

L’affluenza nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro mostra un deciso incremento rispetto alle ore 12, con percentuali che, nella maggior parte dei casi, superano il 30%.
Baianese
Avella
30,59% (ore 19)
Prec.: 23,80
Affluenza in forte crescita rispetto alla precedente tornata.
Baiano
30,16%
Prec.: 25,46
Incremento significativo.
Sperone
32,09%
Prec.: 25,12
Una delle percentuali più alte dell’area.
Quadrelle
29,83%
Prec.: 39,09
Buona partecipazione, ma molto inferiore al voto precedente, va tenuto presente che nelle passate elezioni si votava anche alle comunali.
Sirignano
30,76%
Prec.: 28,07
Crescita rispetto al precedente dato elettorale.
Mugnano del Cardinale
28,23%
Prec.: 24,34
Incremento di circa quattro punti.
Vallo di Lauro
Domicella
30,50%
Prec.: 29,33
Leggero aumento.
Lauro
29,19%
Prec.: 25,61
Partecipazione in crescita.
Marzano di Nola
Nessun dato disponibile per le ore 19
(Sezioni non rilevate)
Moschiano
18,44%
Prec.: 17,81
Leggero aumento, ma affluenza bassa rispetto agli altri comuni.
Pago del Vallo di Lauro
32,57%
Prec.: 21,02
Una delle crescite più marcate dell’area.
Quindici
Dato non disponibile per le ore 19
Taurano
33,38%
Prec.: 19,97
Crescita molto significativa.