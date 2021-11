Oggi 11 novembre la Chiesa ricorda San Martino di Tours e a Monteforte Irpino gli si è reso omaggio. In onore del Santo Patrono è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa del Purgatorio, in località Borgo, alle 11.30, presenti il sindaco Costantino Giordano e le altre autorità civili e militari del posto. Non si è tenuta la tradizionale processione verso la chiesa di San Martino poiché la strada, che porta alla località collinare, è interessata da lavori.

