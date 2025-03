Mirabella Eclano (AV) – Coppia sorpresa a rubare, fermata dai Carabinieri: lui arrestato, lei denunciata

Un’operazione incisiva di contrasto alla criminalità predatoria è stata condotta lo scorso fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che, grazie a un tempestivo intervento, hanno fermato una coppia ritenuta responsabile di furti perpetrati in esercizi commerciali.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso. Gli addetti di un supermercato di Mirabella Eclano segnalano al “112” la presenza sospetta di un uomo e una donna intenti ad asportare merce dagli scaffali. Scatta quindi il dispositivo di controllo, che permette ai militari dell’Arma di localizzare i due soggetti all’interno di un secondo supermercato. Qui, gli uomini del Nucleo Operativo li hanno intercettati mentre si aggiravano tra le corsie. Intuito di essere stati scoperti, la coppia ha tentato la fuga separandosi: la donna si è allontanata a piedi, mentre l’uomo ha cercato di raggiungere l’auto con cui erano giunti nel comune eclanese. Quest’ultimo, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha opposto resistenza aggredendo gli operanti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. Poco dopo, una seconda pattuglia ha rintracciato anche la sua complice.

A bordo della vettura in uso ai fermati è stata rinvenuta una grande quantità di prodotti trafugati da diversi supermercati, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Per l’uomo, un 29enne residente in provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è scattato l’arresto con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie, coetanea, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento della coppia, di origine dell’Est Europa, in altri episodi analoghi recentemente avvenuti nei supermercati della provincia di Avellino.