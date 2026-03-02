MIGLIAIA DI AGRICOLTORI A NAPOLI PER DIRE BASTA AGLI INGANNI DEL CODICE DOGANALE E CHIEDERE TRASPARENZA IN ETICHETTA

Dire basta agli inganni del codice doganale che sottraggono reddito e opportunità di lavoro e sviluppo all’agricoltura del Meridione e chiedere un’etichettatura all’Europa per dare trasparenza e sicurezza agli acquisti dei cittadini. Sono alcuni dei temi principali al centro della mobilitazione che mercoledì 4 marzo vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti in assemblea a Napoli assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli. Interverrà anche il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

L’appuntamento è dalle ore 9.30 al Palapartenope in via Vincenzo Barbagallo 115/b, Fuorigrotta-Napoli.