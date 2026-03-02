Campionato regionale FIDASC, vittoria dei Guerriero: Costantino e Carmine portano il titolo di campioni regionali a Mugnano del Cardinale.

Si è svolta presso il Centro Federale Nazionale FIDASC – CONI di Campagna l’Eliminatoria Regionale Campania 2026 della disciplina “Cani da Seguita su Lepre”, appuntamento cruciale nel percorso di qualificazione alla Finale del Campionato Italiano.

Una giornata intensa, caratterizzata da un alto livello tecnico e da una partecipazione significativa di atleti e appassionati, che hanno dato vita a prove di grande qualità, nel pieno rispetto dei valori sportivi e dello spirito federale. Gli areali, splendidi ma allo stesso tempo impegnativi, hanno rappresentato un banco di prova importante, esaltando le capacità dei conduttori e soprattutto degli ausiliari, veri protagonisti della competizione.

Nella categoria mute, a imporsi è stato Costantino Guerriero con un punteggio di 175 punti, seguito da Fortunato Antonio con 164 punti e da Politano Antonio con 163. Nella categoria coppie, il primo posto è andato a Piscitelli Domenico con 114 punti, davanti a Glielmi Federico fermo a 113.

Ma al di là dei numeri ufficiali, a lasciare il segno è stata la straordinaria prestazione della muta composta da Pupa, Stella, Miss e Moro, capace di raggiungere un punteggio di 175,25, conquistando il primo posto assoluto e il titolo di campione regionale. Un risultato che racconta una storia di passione, lavoro quotidiano e sintonia perfetta tra uomo e cane.

Un successo costruito grazie alla qualità degli ausiliari, capaci di regalare emozioni uniche e di affrontare con determinazione ogni difficoltà del terreno. A rendere possibile tutto questo anche un’organizzazione impeccabile, curata dalla ASD FIDASC Saynara, che ha confermato ancora una volta la solidità e la professionalità delle realtà campane. Determinante anche l’ottima presenza di lepri, che ha consentito a tutti i partecipanti di confrontarsi in condizioni ideali.

Particolarmente significativa la presenza del Presidente Nazionale Felice Buglione, segno dell’importanza dell’evento nel panorama della cinofilia sportiva italiana.

Grande soddisfazione per Carmine Guerriero e Costantino Guerriero, originari di Mugnano del Cardinale, protagonisti di una vittoria che rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche il riconoscimento di un percorso fatto di dedizione, sacrificio e amore per questa disciplina.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’organizzazione, al giudice e all’accompagnatore, figure fondamentali per la riuscita della manifestazione. Una giornata che conferma il ruolo centrale del Centro Federale di Campagna come punto di riferimento per la cinofilia sportiva, capace di unire competizione, passione e valori autentici.