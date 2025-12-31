Micillo (M5S Campania): “Buon lavoro all’assesora regionale Claudia Pecoraro”

“Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Claudia Pecoraro, nominata assessore nella giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico. A Claudia sono state affidate deleghe fondamentali per il futuro della Campania come l’ambiente, al ciclo integrato delle acque, alle politiche abitative e alle pari opportunità. Un ambito di responsabilità ampio e cruciale, che richiede visione, concretezza e impegno quotidiano. E Claudia ha già dimostrato di possedere tutto questo: avvocata penalista, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Salerno, da anni attiva nelle battaglie sociali, ambientali e per i diritti, con un forte focus su giustizia sociale e inclusione. Siamo certi che saprà affrontare questa sfida con determinazione e spirito di servizio, dando voce e risposte concrete a chi troppo spesso è rimasto inascoltato. Il suo impegno sarà fondamentale per costruire una Campania più giusta, verde e inclusiva”.

Così in una nota il Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo.