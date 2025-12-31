Regione Campania, Maria Carmela Serluca nuovo assessore: soddisfazione di Noi di Centro

“La nomina della dottoressa Maria Carmela Serluca ad Assessore della Regione Campania è la dimostrazione della importanza che Noi di Centro riveste nella coalizione che sostiene il presidente Fico a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata e soprattutto la condivisione di intenti verso la realizzazione di un programma che guarda con attenzione alle Aree Interne”così Pasquale Giuditta, coordinatore regionale di Noi di Centro. La delega all’Agricoltura, assegnata ad un esponente delle Aree Interne, riveste un peso ancora più importante data la vocazione dei territori irpini e sanniti. “Ora inizia il lavoro di pianificazione seria di interventi a lungo termine – continua Giuditta- che possano garantire sviluppo e crescita dei nostri territori. Ciò sarà possibile solo con il contributo di tutti. Al neo Assessore Serluca gli auguri di buon lavoro nell’ascolto costante delle istanze che vengono dalle comunità, a tutti noi l’auspicio di un buon 2026”