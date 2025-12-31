Santuario di Santa Filomena, il messaggio del rettore: “Fede e speranza per affrontare il nostro tempo”

Un messaggio di fede, speranza e comunione quello rivolto ai fedeli da don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena, che in questo tempo di grazia ha voluto raggiungere la comunità con parole cariche di affetto e fiducia nel Signore.

Il Santuario, definito dal rettore come casa di preghiera e di consolazione, continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale per tanti fedeli, un luogo in cui riscoprire la presenza amorevole di Dio anche nei momenti più complessi e incerti della vita quotidiana.

Nel suo messaggio, don Autorino invita ciascuno a custodire nel cuore la fiducia che nasce dalla fede, una speranza autentica che sostiene il cammino di ogni giorno e permette di guardare al futuro con rinnovata serenità. Un richiamo forte alla consapevolezza di non essere mai soli: il Signore, sottolinea il rettore, cammina accanto ai suoi figli, ascolta le preghiere e rinnova costantemente la sua promessa di pace.

Particolare attenzione è rivolta al valore della comunità. L’invito è quello a restare uniti nella carità, nell’ascolto reciproco e nella preghiera, affinché il Santuario continui a essere un luogo di incontro, di misericordia e di luce, aperto a tutti.

Il messaggio si conclude con l’affidamento dei fedeli e delle loro famiglie alla protezione della Vergine e Martire Santa Filomena, affinché accompagni ogni persona nel cammino quotidiano e doni serenità e speranza.

Un pensiero che si fa carezza spirituale e incoraggiamento, in un tempo che chiede ancora più fede, unità e fiducia nel futuro.