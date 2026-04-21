Mercogliano per Natura: al via la raccolta di testimonianze sul patrimonio verde del territorio

Il Comune di Mercogliano promuove Mercogliano per Natura, un’iniziativa che esplora il rapporto tra la comunità e il proprio ambiente attraverso la voce di chi quel territorio lo abita e lo conosce da vicino.

Tra aprile e maggio 2026 sono in programma varie azioni che vogliono promuovere la conoscenza e la cura del patrimonio naturale locale e valorizzarne la memoria, coinvolgendo associazioni, residenti, e il MIRA, Museo Irpino delle Radici Aumentate, piccolo museo comunale sito a Torrette di Mercogliano.

La prima azione è una raccolta di testimonianze su luoghi, usanze e saperi legati al paesaggio, ai luoghi, ai saperi connessi alla natura, agli orti, ai giardini e alle pratiche di coltivazione del territorio. L’indagine coinvolge famiglie, anziani e associazioni locali e avviene attraverso un questionario online e con incontri in presenza, realizzati in collaborazione con l’Associazione Pacello da Mercogliano APS, Pro Loco di Mercogliano, Legambiente Avellino-Alveare, Teatro 99 Posti, ASD Roberto Bembo #11.

Le testimonianze raccolte diventeranno il materiale da cui prenderanno forma ulteriori azioni di conoscenza e valorizzazione ambientale come una camminata narrativa, laboratori didattici, performance e incontri di studi aperti alla comunità.

Per compilare l’indagine in presenza contattare la Pro Loco di Mercogliano – anche whatsapp – allo 0825 454592

Per partecipare all’indagine on-line andare su https://forms.gle/WmmAHYj8n2JN9URL6

Mercogliano per Natura è ideato e realizzato da Mediateur ed è una delle azioni del più ampio progetto Musei per Natura, adottato dalla Regione Campania — Settore Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali, per valorizzare i musei ambientali della regione.