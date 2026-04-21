Avellino, al Museo Irpino la presentazione del volume “Carbonari del Sud” di Marco Meriggi

Il Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano segnala la presentazione del volume “Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario” di Marco Meriggi, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Mostre della Sezione Risorgimento del Museo Irpino al Carcere Borbonico di Avellino.

L’iniziativa, organizzata dai Comitati di Avellino e Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano in collaborazione con il Museo Irpino, vedrà la partecipazione dell’autore, docente dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Interverranno inoltre Viviana Mellone, dell’Università di Napoli “L’Orientale”, in rappresentanza del Comitato ISRI di Napoli, e Claudio Spagnuolo, docente e membro del Consiglio Direttivo del Comitato irpino, in qualità di relatori.

Il volume propone una lettura innovativa del fenomeno della Carboneria, analizzandolo non solo come movimento politico per le libertà, ma anche come espressione di un forte bisogno di aggregazione sociale e coesione collettiva. Un’interpretazione che si inserisce nel contesto storico del tramonto del sistema feudale e dell’affermazione della moderna statualità nel Mezzogiorno.

Marco Meriggi, laureato in Storia moderna all’Università di Milano, vanta una lunga carriera accademica e numerose esperienze di ricerca e insegnamento anche all’estero, tra cui presso le università di Bielefeld, Berlino e l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Dal 1998 insegna presso l’Università “Federico II” di Napoli, dove è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche.

Viviana Mellone è dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea e si occupa di storia politica del Mezzogiorno preunitario, con particolare attenzione ai movimenti rivoluzionari. Claudio Spagnuolo, docente di lettere e dottore di ricerca in Storia dell’Europa, ha concentrato i suoi studi sul discorso politico.

L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e culturale, offrendo al pubblico la possibilità di riflettere su una delle fasi più significative del Risorgimento italiano e sulle dinamiche sociali e politiche che hanno segnato il Mezzogiorno.