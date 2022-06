Maurizio Barbato “In Consiglio comunale per rappresentare le istanze della comunità. Inauguriamo una stagione di confronto e di dialogo per ricostruire il rapporto di fiducia con i cittadini”

Nola -“A tre giorni dalla conclusione della tornata elettorale – afferma il candidato sindaco per Nola Domani, Maurizio Barbato – posso, con la massima lucidità e serenità, esprimere piena soddisfazione per questa esperienza che mi ha visto protagonista. E’ stata un’avventura straordinaria che ho vissuto insieme alla mia comunità, incontrando tante persone, prendendo coscienza delle tante criticità ancora senza soluzione e delle tante identità che rendono unica la nostra città. In Consiglio comunale, seppur nel distinguo dei ruoli, mi farò portavoce, insieme agli altri colleghi, delle istanze dei cittadini: l’approccio sarà costruttivo, perché Nola ha bisogno di una stagione di dialogo. Al tempo stesso, saremo saldi nella difesa e nella tutela del bene comune. Sono sicuro che dall’altra parte ci sarà un sindaco, l’amico Carlo, che lavorerà con infaticabile impegno affinché le grandi aspettative della cittadinanza non vengano deluse. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto, in primo luogo, i nostri candidati. Il percorso di ascolto e di confronto continuerà non solo in Consiglio comunale, ma anche tra le strade, le piazze, le periferie, le masserie del nostro territorio. Ricucire il rapporto di fiducia tra le istituzioni e la comunità è il compito più importante, rispetto al quale non mi sottraggo, consapevole che Nola ha bisogno di tutti noi per ripartire”.

