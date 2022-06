“Lucio incontra Lucio”, la grande musica italiana di scena a Scafati

La grande musica italiana sarà di scena a Scafati sabato 18 giugno. L’appuntamento è alle ore 21:00 in piazza Vittorio Veneto, che ospiterà il Concerto di musica leggera denominato “Lucio incontra Lucio”, promosso dall’Associazione “Orchestra da Camera della Campania”. L’evento è organizzato dal Comune di Scafati. Scritto dal maestro Liberato Santarpino e diretto dall’attore Sebastiano Somma, che presenterà la serata, lo spettacolo, di grande impatto emotivo e musicale, propone un’originale lettura della vita dei due grandi cantautori italiani, Lucio Dalla e Lucio Battisti, attraverso i loro più grandi successi.

L’ingresso è gratuito. Sono previsti 200 posti a sedere per i quali è obbligatoria la prenotazione da richiedere all’indirizzo prenotazionieventi@comune.scafati.sa.it

Nella richiesta sarà indispensabile indicare: nome, cognome e contatto telefonico delle persone per le quali si richiede la prenotazione. Richieste prive di tali informazioni non saranno prese in considerazione.

Le prenotazioni (fino all’esaurimento dei posti disponibili) saranno accettate fino alle ore 18:00 di venerdì 17 giugno.

​“E’ uno spettacolo bellissimo – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – Ci auguriamo che i cittadini scafatesi apprezzino, partecipando numerosi. Sarà disponibile un limitato numero di posti a sedere, per i quali è richiesta la prenotazione, ma l’ingresso sarà in ogni caso gratuito. Tutti potranno partecipare considerando che l’evento si terrà in piazza, all’aperto. Non potevamo iniziare meglio la stagione degli eventi estivi che si preannuncia ricca di novità. Ringrazio l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo, Nunzia Di Lallo, che sta mettendo in campo un grande lavoro per assicurare una rassegna di eventi estiva davvero entusiasmante.”

