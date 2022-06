A Saviano il 26 giugno 2022, estemporanea di pittura nella Villa Comunale.

Torna a Saviano “Dipingi il Carnevale”, concorso creativo – estemporanea d’arte, con la sua nona edizione, che si svolgerà domenica 26 giugno, nella Villa Comunale della “Città del Carnevale”. Sono ancora aperte le iscrizioni all’iniziativa, che è organizzata, come ogni anno, dall’Associazione Radio Arci Masaniello APS e dall’associazione Frastuono, in collaborazione con il Comune di Saviano (NA), Assessorato alla Cultura, con la Fondazione Carnevale Savianese e la Pro Loco “Il Campanile”.

I sentieri della piccola villa comunale, nel pieno rispetto del distanziamento e di tutte le norme anti covid, prenderanno vita grazie all’estro dei concorrenti, artisti di esperienza o semplici appassionati, che daranno vita ad opere estemporanee, alla ricerca di quello che sarà il manifesto del Carnevale Savianese 2023. Un’apposita giuria, infatti, comprendente qualificati operatori dell’arte, del design e della comunicazione, sceglierà, tra quelle prodotte in loco, l’opera più adatta a diventare il manifesto della prossima edizione della manifestazione carnevalesca. L’opera vincitrice riceverà un premio di €300,00 e, soprattutto, avrà l’onore e l’onere di rappresentare la manifestazione del Carnevale Savianese in tutti i luoghi, fisici e virtuali in cui verrà esposta e riprodotta.

Come da regolamento, consultabile sul sito www.radioarcimasaniello.it, e sulla pagina facebook “Dipingi il Carnevale”, i partecipanti, nel rispetto del formato e delle tecniche consentite, avranno piena libertà nello scegliere un soggetto che possa sintetizzare e rappresentare lo spirito del Carnevale della città delle tre frecce, realizzando rigorosamente “in diretta”, nel verde scenario della villa comunale a Via Roma n°1.

“è importante” secondo Enzo Mauro, presidente di Radio Arci Masaniello APS, “che la cultura dell’arte torni nelle piazze e nelle strade, dopo questo periodo che ci ha sottratto ogni forma di socialità, rivalutando la capacità dell’artista di trasmettere emozioni da vivere in maniera estemporanea, riappropriandosi degli spazi aperti, e di quella normalità cui pian piano speriamo di tornare. In questa ottica ringraziamo per la fattiva collaborazione l’amministrazione comunale, che ci ha consentito ancora una volta di vivere l’arte come bene comune e mezzo di valorizzazione della cittadinanza”.

Per info ed iscrizioni rivolgersi a: www.radioarcimasaniello.it , pagina Facebook “Dipingi il Carnevale”,

