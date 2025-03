Marzano di Nola, installati dispositivi per il rilevamento degli attraversamenti con semaforo rosso

Marzano di Nola – Il Comune di Marzano di Nola, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, ha annunciato l’installazione di dispositivi elettronici per il rilevamento automatico degli attraversamenti con semaforo rosso. I nuovi impianti sono stati posizionati su via Nazionale, in corrispondenza delle intersezioni con via Fossato e via Cavalier Ferrante.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e di migliorare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti gravi che possono mettere in pericolo automobilisti, motociclisti e pedoni.

Il superamento di un incrocio con il semaforo rosso è un’infrazione particolarmente pericolosa e comporta severe sanzioni, tra cui la decurtazione di punti dalla patente e una multa amministrativa.

Le autorità locali invitano tutti i cittadini a rispettare le regole della strada per garantire una viabilità più sicura e responsabile. “La sicurezza è una responsabilità condivisa”, si legge nell’avviso diffuso dalla Polizia Municipale.

L’installazione di questi dispositivi rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela degli utenti della strada e una guida più prudente e consapevole.