MOSCHIANO. Solidarietà al vicesindaco Aschettino: “Noi lavoriamo per il paese, gli anonimi si rassegnino

Piena solidarietà al vicesindaco Carmine Aschettino, fatto oggetto in questi giorni di vili attacchi personali e calunnie da parte di sciacalli anonimi, gente senza volto e senza nome, che non avendo il coraggio di palesarsi, vuole sfogare le proprie frustrazioni scrivendo letterine denigratorie e calunniatrici, ovviamente rigorosamente anonime.

Non finiremo mai di ringraziare il vicesindaco Carmine Aschettino per il suo impegno al servizio del paese e del popolo, per la sua generosità e disponibilità. Con un lavoro eccezionale e con poche risorse a disposizione, sta cercando di porre rimedio ad anni di incuria e insipienza.

Cari sciacalli anonimi, rassegnatevi: qui non c’è trippa per gatti; NON SI RUBA e NON SI TRUFFA, si lavora per il popolo e per il paese.

L’indegna cagnara che avete fatto sugli stipendi, sulla scuola e su una palestra ridotta negli ultimi anni ai minimi termini, piena di colla appiccicaticcia e maleodorante, grida vendetta.

Sugli stipendi solo menzogne e falsità, lo spiegheremo nei dettagli alla prima occasione di incontro; per adesso basta sapere che finora non abbiamo preso un euro e le cifre messe in giro sono del tutto false.

Orsù dunque cari sciacalli, continuate pure a scrivere letterine, ovviamente in forma anonima visto che avete paura di mostrarvi. Noi continueremo a svolgere il nostro servizio al paese con impegno e trasparenza e alla fine vedremo i risultati.

Il Sindaco e l’Amministrazione

PS: mai nessuno mi aveva etichettato come DUCE. Mi viene un po’ da ridere ma vi ringrazio. Di solito mi dicono che sono troppo tollerante e dialogante, questa mi mancava. Ma evidentemente gli intelligentoni anonimi non sanno nemmeno il significato della parola e si permettono di parlare di ignoranza.

