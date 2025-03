AVELLIA. Giovane conducente perde il controllo dell’auto e si schianta contro barriera protettiva

Avella – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 marzo, quando un giovane alla guida della sua Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo a causa della foratura di una gomma, schiantandosi contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Il conducente è uscito illeso dall’abitacolo, mentre l’auto ha riportato danni significativi, rendendo necessario l’intervento di un carroattrezzi per la rimozione del veicolo. Sul la posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Avella per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Nonostante il forte impatto, il giovane è stato fortunato a non riportare conseguenze fisiche. L’episodio mette ancora una volta in evidenza l’importanza della prudenza alla guida e della manutenzione degli pneumatici per evitare situazioni di pericolo sulle strade.