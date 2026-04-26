Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana

MARZANO DI NOLA – Nel giorno del 25 aprile, data simbolica per il Paese, è stata inaugurata la sede locale della Guardia Agroforestale Italiana a Marzano di Nola.

A guidare il presidio territoriale sarà il referente locale Antonio Nappi, che ha espresso soddisfazione per l’avvio ufficiale delle attività e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia.

All’inaugurazione hanno partecipato diverse figure istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per il territorio. Tra i presenti il presidente nazionale Antonello D’Acunto, il sindaco Franco Addeo e il comandante della Polizia Municipale Giovanni Napolitano.

L’apertura della sede rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle attività di tutela ambientale, controllo del territorio e promozione della legalità, in un’area che guarda con sempre maggiore attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali.

La Guardia Agroforestale Italiana si propone di operare a supporto delle istituzioni e della comunità locale, contribuendo alla prevenzione degli illeciti ambientali e alla diffusione della cultura del rispetto del territorio.

Un’iniziativa accolta con favore dalla cittadinanza, che segna l’inizio di un nuovo punto di riferimento per la protezione ambientale nel comprensorio.