Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana

26/04/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, LAURO e dintorni 0

Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana

MARZANO DI NOLA – Nel giorno del 25 aprile, data simbolica per il Paese, è stata inaugurata la sede locale della Guardia Agroforestale Italiana a Marzano di Nola.

A guidare il presidio territoriale sarà il referente locale Antonio Nappi, che ha espresso soddisfazione per l’avvio ufficiale delle attività e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia.

All’inaugurazione hanno partecipato diverse figure istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per il territorio. Tra i presenti il presidente nazionale Antonello D’Acunto, il sindaco Franco Addeo e il comandante della Polizia Municipale Giovanni Napolitano.

L’apertura della sede rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle attività di tutela ambientale, controllo del territorio e promozione della legalità, in un’area che guarda con sempre maggiore attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali.

La Guardia Agroforestale Italiana si propone di operare a supporto delle istituzioni e della comunità locale, contribuendo alla prevenzione degli illeciti ambientali e alla diffusione della cultura del rispetto del territorio.

Un’iniziativa accolta con favore dalla cittadinanza, che segna l’inizio di un nuovo punto di riferimento per la protezione ambientale nel comprensorio.

Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana Marzano di Nola, inaugurata la sede della Guardia Agroforestale Italiana