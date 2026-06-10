BAiANO. Alberi protagonisti: prende forma il progetto ambientale di Antonio Vecchione e Antonio Napolitano Voltin

Finalmente vede la luce il progetto di interesse ambientale ideato da Antonio Vecchione e Antonio Napolitano Voltini: l’indicazione dei nomi degli alberi della nostra villa comunale. Un incentivo per ragazzi e giovani a prestare attenzione all’ambiente, patrimonio prezioso dell’umanità, e ad appassionarsi allo studio e alla ricerca, nella convinzione che la conoscenza susciti anche maggior rispetto per la natura. Un progetto che è stato possibile realizzare grazie alla disponibilità di Pellegrino Napolitano, un professionista del settore per DNA familiare e, soprattutto, come storico collaboratore dell’Orto Botanico di Napoli. Tre mesi fa circa Pellegrino dedicò un pomeriggio intero tra i viali della villa individuando ogni specie di albero e siepi. Un lavoro prezioso e fondamentale per la conoscenza e l’amore del nostro verde. Il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della scuola ha nobilitato l’iniziativa. Lodevole la straordinaria accoglienza del dirigente, prof. Pasquale Napolitano, che si è subito attivato programmando una pubblicazione tecnico – scientifica del verde della villa come manuale da consultare. Il sindaco, Enrico Montanaro, ha offerto la più ampia disponibilità per il buon esito del progetto. Stamattina la squadra della comunità montana ha cominciato i lavori di sistemazione. A domani la conclusione, compreso l’inserimento di due panchine realizzate dall’industria Legnami “Mario Picciocchi Spa”. Un progetto originale e solido. L’auspicio è quello di promuovere una cultura etico – ambientale ed evitare comportamenti dannosi per la villa e per tutto il nostro territorio, una splendida valle verde circondata da uno straordinario scenario di colline e montagne. Un esempio di malcostume è emerso oggi in villa: una pianta ornamentale pregiata per la sua straordinaria fioritura estiva, la Lagerstroemia, è stata completamente e sciaguratamente decorticata. Abbiamo esposto un cartello con un invito al responsabile di questo atto scellerato affinché si renda conto di aver sbagliato e comprenda che gli alberi e l’ambiente meritano rispetto.