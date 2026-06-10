Forino (Av): Grande successo per il primo evento culturale ufficiale nello spazio cittadino, organizzato dal gruppo “Note di lettura”. Al centro del dibattito il potente romanzo Azzurro Amianto ‘ di Emilia Bersabea Cirillo edito da “Le Plurali”.

Ci sono pomeriggi in cui la letteratura smette di essere semplicemente un insieme di pagine stampate e diventa uno spazio fisico, un luogo di comunione, memoria e ripartenza. È esattamente ciò che è accaduto ieri pomeriggio a Forino, in occasione dell’incontro con la scrittrice e architetto Emilia Bersabea Cirillo. Un appuntamento che ha rivestito un’importanza speciale per l’intera comunità: si è trattato, infatti, del primo evento culturale ufficiale ospitato all’interno della nuova biblioteca comunale.

Ad inaugurare ufficialmente le attività di questo nuovo polo di condivisione è stato il gruppo di lettura “Note di lettura”, l’anima pulsante dietro l’iniziativa. L’evento, curato nei minimi dettagli da Anna Giardino, Lina Esposito e Tina Soda, ha dimostrato come la sinergia e la passione per i libri possano trasformare uno spazio fisico in un centro di gravità culturale per il territorio.

Proprio la nuova biblioteca comunale diventerà d’ora in avanti il luogo stabile degli incontri del gruppo “Note di lettura”, che ha scelto questo spazio come nuova casa per le proprie attività e occasioni di confronto. Un impegno che guarda anche alla crescita del patrimonio librario cittadino: il gruppo, infatti, si è assunto l’impegno di donare alla biblioteca il libro protagonista di ogni mese di lettura, contribuendo così ad arricchire progressivamente gli scaffali e a lasciare una traccia concreta del percorso culturale condiviso con la comunità.

Il momento centrale dell’incontro è stato il dialogo attorno all’ultimo potente romanzo dell’autrice, “Azzurro amianto”, pubblicato dalla casa editrice indipendente e femminista “Le Plurali”. Un titolo che racchiude in sé un ossimoro doloroso e poetico, e che ha offerto perfetti spunti di riflessione in un luogo – la biblioteca – destinato proprio a custodire la memoria collettiva. Accolta dalle curatrici e da una platea attenta che ha riempito i nuovi locali, Emilia Bersabea Cirillo ha guidato il pubblico tra le pieghe di una narrazione intensa, capace di intrecciare il dramma sociale e ambientale alla sfera più intima dei sentimenti.

Ciò che ha reso speciale l’appuntamento di ieri è stata la straordinaria empatia stabilita con i presenti. Non si è trattato di una classica e distaccata presentazione, ma di una conversazione fluida e a tratti commovente, arricchita dagli interventi dei lettori e dall’accoglienza calorosa da parte del gruppo di lettura, della dott.ssa Carpente responsabile della biblioteca e dell’ amministrazione comunale tutta.

L’incontro si è concluso con il rito del firmacopie e con un forte senso di gratitudine collettiva. Con questo primo evento, la nuova biblioteca comunale di Forino non ha solo aperto le sue porte, ma ha inaugurato una promessa di futuro, dimostrando di poter essere il fulcro di una nuova, necessaria e vivace stagione culturale.