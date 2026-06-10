Alla Camera dei Deputati un incontro dedicato alla Gioconda di Montecitorio

ROMA – La prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati ospiterà l’11 giugno un importante appuntamento istituzionale dedicato alla valorizzazione della cosiddetta Gioconda di Montecitorio, una delle opere più affascinanti custodite nel patrimonio artistico della Repubblica.

L’iniziativa, promossa dall’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori, riunirà rappresentanti delle istituzioni, studiosi, storici dell’arte ed esperti del settore per approfondire la storia, il valore culturale e le prospettive di valorizzazione di questo significativo dipinto conservato presso la Camera dei Deputati.

Tra i relatori interverrà Stefano Colucci, Direttore di Colucci Fine Art & Consulting e Presidente della XVII Commissione Arte dell’Intergruppo Parlamentare, che illustrerà le attività promosse dalla Commissione per la tutela, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico custodito dalle istituzioni italiane.

Sul piano organizzativo e delle relazioni istituzionali sarà inoltre impegnata Michela Colucci, Co-Founder di Colucci Fine Art & Consulting e Responsabile delle Relazioni Istituzionali dell’Intergruppo Parlamentare, protagonista del lavoro di coordinamento tra istituzioni, enti culturali, amministrazioni pubbliche e realtà territoriali coinvolte nel progetto.

L’evento vedrà la partecipazione del Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, del Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Alessandro Caramiello, del Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna e di numerosi rappresentanti del mondo accademico, museale e culturale.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre conferiti prestigiosi riconoscimenti ad alcune delle più autorevoli personalità del panorama artistico e culturale italiano, tra cui Al Bano Carrisi, Peppe Barra ed Enrico Montesano. Saranno inoltre premiati il Giuseppe Carta, tra gli artisti contemporanei italiani maggiormente apprezzati a livello internazionale, la cantautrice Simona Molinari e il musicista e autore Zorama, protagonisti di percorsi artistici che hanno contribuito alla diffusione della cultura italiana in Italia e all’estero.

L’appuntamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico custodito dal Parlamento italiano, promosso dalla XVII Commissione Arte e dall’Intergruppo Parlamentare, con l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico e della comunità scientifica i tesori conservati nelle sedi istituzionali della Repubblica, favorendone la conoscenza, lo studio e la fruizione culturale.