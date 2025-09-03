Marzano di Nola, il 27 settembre la serata-evento “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”

MARZANO DI NOLA (Avellino) – Le tradizioni, i sapori e la cultura popolare tornano protagonisti a Marzano di Nola. Sabato 27 settembre 2025, a partire dalle ore 20.00, il centro storico ospiterà l’evento “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, una serata che coniuga enogastronomia, musica e memoria collettiva.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Marzano di Nola e dalla Provincia di Avellino, è organizzata dalla società comunale Abbondanza Multiservizi, in collaborazione con i comitati festa locali, le associazioni culturali e la Pro Loco.

Degustazioni e cultura

Il programma prevede un itinerario enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici, mostre, artigianato, musica popolare e spettacoli di artisti di strada. Un percorso che vuole raccontare la storia del paese e valorizzare le eccellenze legate alla nocciola e alla tradizione dei forni.

L’avviso agli espositori

Per garantire la migliore organizzazione, l’amministrazione comunale ha invitato i produttori e gli espositori interessati a confermare la propria partecipazione entro sabato 13 settembre 2025. La prenotazione e l’assegnazione degli spazi saranno curate dalla società Abbondanza Multiservizi.

Informazioni e contatti

Per adesioni e ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a:

• Carmine Crisci – 333 8621349

• Domenico Castaldo – 392 3004981

Un evento per la comunità

«Il Nocciolo e le Strade dei Forni – sottolinea il sindaco Franco Addeo – rappresenta un momento di identità e partecipazione, che unisce cultura, tradizione e socialità. È un appuntamento che racconta la nostra storia e rafforza il legame con la comunità marzanese».

Un’occasione per riscoprire i sapori della terra irpina e vivere una serata all’insegna della convivialità e delle radici culturali.