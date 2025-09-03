Avellino Basket al Memorial Di Flavio: test importante in vista del campionato

AVELLINO – Continua senza sosta la preparazione dell’Avellino Basket, attesa nel prossimo fine settimana al 4° Memorial Fabrizio Di Flavio, torneo in programma a Penne.

La squadra del presidente Lombardi sarà in campo sabato sera, alle ore 20:00, nella seconda semifinale contro Ruvo di Puglia. Poco prima, alle 17:30, si affronteranno Roseto e Brindisi. Domenica la chiusura con le finali: alle 17:30 quella per il terzo posto e, in serata alle 20:00, la sfida che assegnerà il trofeo.

Un banco di prova per coach Buscaglia

Per l’allenatore Maurizio Buscaglia sarà l’occasione di valutare il lavoro svolto finora e verificare i progressi del gruppo, che si sta preparando all’esordio in campionato. Le avversarie, tutte formazioni di Serie A2, garantiranno test di livello e ritmo agonistico utili a misurare la condizione dei biancoverdi.

Campagna abbonamenti in corso

Intanto prosegue anche la campagna abbonamenti: i tifosi possono ritirare la propria tessera dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso il PalaDelMauro.

Per l’Avellino Basket, il Memorial Di Flavio sarà più di un torneo amichevole: un passaggio chiave verso una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.