Carenza idrica, stop notturno in sei comuni irpini

AVELLINO – Nuove limitazioni all’erogazione idrica in Irpinia. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della persistente riduzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria una chiusura notturna dei rubinetti.
L’interruzione scatterà oggi, 3 settembre 2025, dalle 22.00 e si protrarrà fino alle 6.00 di domani, 4 settembre, nei comuni di:
• Mugnano del Cardinale
• Pratola Serra
• Montefredane (frazione Arcella)
• Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli)
• Santa Paolina
• Montefusco
Possibili disagi e acqua torbida alla riapertura
Gli orari indicati si riferiscono all’effettiva chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte principali. Per le singole utenze, i tempi di sospensione e ripristino dipenderanno dal riempimento delle condotte. L’azienda avverte inoltre che, data la grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe avvenire anche prima dell’orario stabilito.
Alla ripresa del flusso, potrebbero manifestarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. In tal caso, si consiglia di lasciare scorrere i rubinetti per alcuni minuti, fino alla scomparsa dei residui.
Comunicazioni e assistenza
Alto Calore informerà gli utenti attraverso il sito ufficiale (www.altocalore.it) e i canali social aziendali. Per casi urgenti è attivo il numero verde 800 954 430.
Una misura straordinaria, spiegano da Alto Calore, resa necessaria dal prolungarsi della crisi idrica che da mesi interessa gran parte della provincia di Avellino.