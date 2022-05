Mariglianella. Il messaggio del Sindaco Arcangelo Russo per la 76^ Festa della Repubblica.

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, per il 76esimo Anniversario della nascita della Repubblica italiana ha rivolto questo suo rammemorante pensiero: «Con il Referendum Istituzionale, 76 anni fa, il 2 giugno 1946, gli italiani, sceglievano la nuova forma dello Stato, lasciandosi alle spalle la Monarchia e così facendo nascere la Repubblica. I votanti, fra cui per la prima volta nella storia anche le donne, così si espressero:12.718.641, il 54,27%, per la Repubblica; 10.718.502 voti, il 45,73%, per la Monarchia.L‘Italia, con la Seconda Guerra Mondiale ormai alle spalle, si spingeva così sulla via della Pace e della Democrazia.

Oggi che quei valori ricordiamo e rinnoviamo nell’impegno quotidiano, nel godimento dei diritti e nell’osservanza dei doveri dettati dalla Nostra Costituzione, esprimiamo, da Mariglianella e nell’afflato nazionale, il riconoscimento per quanti sacrificarono la loro vita e per coloro che si sono messi al servizio della Nazione per il Bene Comune».

