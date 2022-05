«Telese 10K», il 19 giugno la grande atletica internazionale è di scena nella cittadina termale

«La passione che accende la corsa», la passione che accende la quindicesima edizione del «Trofeo Città di Telesia», da quest’anno «Telese 10K», la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri promossa e organizzata dalla «Telesia Running Team» con il patrocinio dell’amministrazione comunale in programma, nella cittadina termale, domenica 19 giugno. Ancora una volta si prevedono numeri da record per le iscrizioni specie se si considerano i trend delle manifestazioni in questa nuova epoca post Covid, per le iscrizioni. Potrebbero essere, infatti, circa 2 mila i partecipanti allo start di viale Europa, tra amatori e top runner, a sfilare nel lungo corteo colorato che attraverserà le strade e i principali luoghi di interesse della cittadina termale per chiudere poi con la lunga passerella del Viale Minieri salutata dai numerosi visitatori che giungeranno a Telese per l’occasione. Attesi i grandi nomi dell’atletica internazionale. Tattico e completamente pianeggiante il percorso che subisce qualche piccola modifica rispetto alle precedenti edizioni per una manifestazione che va a consolidarsi tra le più importanti del panorama italiano inserita quest’anno dalla federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) tra le 2 gare più importanti sulla distanza di 10 chilometri che si svolgono nel nostro Paese con il titolo di «Silver label». Imponente la macchina organizzativa della «Running Telese». Tanto lavoro, grandi investimenti e sponsor illustri dietro le quinte dell’iniziativa. Un massiccio apparato di volontari sempre più rodato ed effic e realizzato in questi 15 anni possa continuare a consolidarsi con il tempo». Nei prossimi giorni, intanto, verranno ufficializzati i primi nomi dei top runner in gara a Telese oltre alla data della conferenza stampa di presentazione.

