Mandamento Baianese isolato: “Senza rete né internet da mesi, servono date e fatti”

Baiano, Avella, Sperone – Nel 2025, nel cuore dell’Irpinia, ci sono ancora interi paesi in cui telefonare o navigare su internet è un’impresa. Il Mandamento Baianese vive da mesi una situazione di quasi totale assenza di copertura mobile, che coinvolge i tre comuni di Baiano, Avella e Sperone. I cittadini parlano di “isolamento digitale” e chiedono risposte concrete da parte degli operatori e delle istituzioni.

Baiano: l’antenna della stazione troppo bassa e il traliccio ancora vuoto

A Baiano il problema è duplice. La stazione radio INWIT 76023, installata presso la stazione della Circumvesuviana, è troppo bassa rispetto agli edifici circostanti: il segnale scompare dopo poche strade.

Intanto, il traliccio di via Malta / via Calabricita (ex via Spadariello), alto circa 30 metri, resta completamente vuoto: nessuna antenna, nessuna copertura. Anche se venisse attivato, secondo i residenti non garantirebbe un servizio adeguato al centro abitato.

Avella: segnale debole e crolli di rete quando piove

Ad Avella le difficoltà riguardano tutti i principali operatori. I due siti INWIT esistenti — il 76021 (Avella Alta/Nord) e il 77151 (vicino all’A16) — non riescono a coprire il centro storico.

Le zone scoperte da Vodafone comprendono intere vie: via Madonna del Carmine, via Gaetano Luciano, via Gerolamo Savonarola, via Biancardi, via Ferrovia, via Matteotti, via Galileo Galilei e via Pettio Rufo.

E quando piove, anche dove il segnale arriva, la rete cade per 15–20 minuti, rendendo impossibili chiamate e connessioni.

Sperone: nessuna antenna, nessuna copertura

A Sperone la situazione è ancora più grave: non esiste alcun sito radio attivo. L’intero territorio comunale risulta di fatto fuori rete, senza segnale stabile per voce o dati. “Non possiamo chiamare nemmeno in caso di emergenza – raccontano i residenti –. È inaccettabile nel 2025”.

Cittadini esasperati: “Non servono promesse, servono date”

I cittadini del Mandamento chiedono un impegno pubblico e verificabile da parte delle compagnie e delle amministrazioni locali. In particolare:

A Vodafone: quando sarà garantita copertura alle vie completamente scoperte di Avella e come si spiega la caduta di rete durante la pioggia;

A TIM: quando verranno installate le antenne sul traliccio di via Malta / Calabricita a Baiano;

A INWIT: quando sarà innalzata la stazione 76023 della Circumvesuviana e quali sono i tempi per sbloccare il sito fermo di via Malta;

Ai Sindaci di Baiano, Avella e Sperone: quali atti concreti sono stati adottati per assicurare la copertura mobile nei centri abitati e quando i cittadini potranno finalmente contare su un servizio regolare.

Una richiesta semplice: connettività e sicurezza

L’appello dei residenti è chiaro: “Non chiediamo propaganda né grandi promesse, ma antenne funzionanti e date certe. In un’epoca in cui tutto – lavoro, scuola, emergenze – passa per la rete, restare isolati significa essere tagliati fuori dalla vita quotidiana”.