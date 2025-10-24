Noi di Centro-Noi Sud, liste presentate in tutte le cinque province campane

Il segretario nazionale Clemente Mastella e il coordinatore regionale Pasquale Giuditta comunicano che Noi di Centro-Noi Sud ha depositato nei rispettivi tribunali le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in tutte le cinque province della Campania.

“Siamo a sostegno di Fico presidente, una forza fondamentale e saremo decisivi per la vittoria del campo largo. Siamo il centro, l’unica forza di centro, e lo rappresentiamo nella coalizione di centrosinistra. E’ un onore e una responsabilità politica. Le liste sono estremamente competitive con amministratori, professionisti, uomini e donne della società civile e rappresentative della pluralità geografica delle cinque province della Regione Campania”, sottolinea il coordinatore regionale Giuditta.

Le liste: Avellino: Guerino Gazzella, Gino Iannace, Grella Angelia, Annunziata Napolitano. Benevento: Pellegrino Mastella, Giovanna Razzano. Caserta: Marcello De Rosa, Roberto Cusano, Raffaella Di Puorto, Giovanni Ferrara, Florentia Lamberti, Massimiliano Marasco, Maria Antonietta Zampella, Donatella Paternosto. Salerno: Enrico Indelli, Elisabetta Caputo, Vincenzo Finizzola, Pellegrino Mastella, Carmelina Modella, Antonio Pierri, Franca Principe, Anna Robustelli, Mario Iannone. Napoli: Giuseppe Barra, Domenico Manganiello, Mario Aliberti, Concetta Caiazzo, Denise Cecere, Fabiola Di Mauro, Tiziana D’Auria, Domenico Esposito, Maria Rosaria Gaudieri, Maria Iorio, Franceca Pia Marra, Domenico Marrazzo, Bruno Mazzone, Raffaele Mosca, Anna Naso, Domenico Pallonetto, Alessandra Palumbo, Achille Pascià, Severina Ponticiello, Giuseppina Russo, Luisa Salierno, Mauro Scarpitti, Francesco Silvestre, Roberta Pisano, Dario Marena, Eleonora Tucci, Nunzia Costanzo.