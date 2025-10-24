Torna l’ora solare: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si spostano le lancette indietro di un’ora

Da domenica farà buio prima ma si dormirà un’ora in più

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l’ora solare. Alle 3 del mattino, infatti, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2.

Un piccolo cambiamento che segna la fine dell’ora legale e l’ingresso ufficiale nella stagione invernale.

Per chi utilizza smartphone, computer o dispositivi digitali, l’aggiornamento avverrà automaticamente, mentre chi possiede orologi analogici o da parete dovrà ricordarsi di regolare l’orario manualmente.

Con il ritorno dell’ora solare, il sole tramonterà un’ora prima, regalando però un’ora in più di luce naturale al mattino. Questo spostamento influenza non solo il ritmo quotidiano delle persone ma anche il dibattito pubblico: da anni, infatti, si discute sulla possibilità di abolire il cambio dell’ora per uniformarsi ad altri Paesi europei.

Chi è favorevole al mantenimento dell’ora legale per tutto l’anno sottolinea i benefici energetici e ambientali legati al risparmio di luce artificiale; chi invece sostiene il ritorno all’ora solare ne evidenzia l’importanza per la salute e il benessere dell’organismo, che tende ad adattarsi meglio ai ritmi naturali.

In ogni caso, un vantaggio mette tutti d’accordo: nella notte tra sabato e domenica si dormirà un’ora in più.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale.