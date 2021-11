Maltempo, Sottosegretario all’Interno Sibilia: “Grazie all’incessante lavoro dei Vigili del Fuoco in Sardegna ritrovati alcuni dispersi”

“Da molte ore la Sardegna è flagellata da una potente ondata di maltempo che purtroppo ha fatto registrare una vittima. Ieri i Vigili del

Fuoco di Cagliari, col supporto dei moduli specialità alluvione di Nuoro e Sassari, sono stati impegnati in decine di interventi e proseguiranno nelle prossime ore per rispondere a più di 100 chiamate di emergenza.

Grazie al loro incessante lavoro, nel pomeriggio di ieri sono state tratte in salvo attraverso l’impiego di elicotteri cinque persone rimaste isolate nell’hinterland cagliaritano, così come hanno rintracciato e messo in salvo alcuni gruppi di cacciatori dispersi”

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

