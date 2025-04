Maltempo si abbatte su Salerno e Agro nocerino: strade allagate, traffico paralizzato e interventi di emergenza

SALERNO – Un improvviso e violento temporale ha colpito nel pomeriggio l’area di Salerno e gran parte della provincia, causando numerosi disagi e momenti di apprensione. In particolare, il maltempo ha messo in ginocchio la viabilità nell’Agro nocerino sarnese, dove interi tratti stradali si sono trasformati in fiumi d’acqua.

In pochi istanti, una vera e propria bomba d’acqua ha scaricato sulla zona una quantità eccezionale di pioggia, mandando in tilt il già fragile sistema di smaltimento delle acque piovane. Sotto pressione, diversi tombini sono saltati, mentre i sottopassi tra San Valentino Torio e Sarno sono diventati impraticabili, trasformandosi in bacini d’acqua profonda che hanno bloccato il transito dei veicoli.

Automobilisti sorpresi dal nubifragio sono rimasti bloccati nelle loro vetture e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. In diverse aree, in particolare lungo le arterie principali dell’Agro, si sono registrati rallentamenti e code chilometriche. Il traffico è andato letteralmente in tilt, e le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai cittadini sono proseguite fino a sera.

Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità, non si registrano feriti. Tuttavia, i danni materiali sono considerevoli: cantine e scantinati allagati, esercizi commerciali invasi dall’acqua e automobili in panne. La Protezione Civile resta in allerta, monitorando l’evolversi della situazione, soprattutto in vista di possibili ulteriori precipitazioni.

Intanto, si rinnova l’appello alla prudenza per chi si trova in strada: evitare sottopassi e zone a rischio allagamento, e limitare gli spostamenti non strettamente necessari.