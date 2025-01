Maltempo: scuole chiuse anche a Mugnano del Cardinale lunedì 13 gennaio

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, anche il Comune di Mugnano del Cardinale ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 13 gennaio 2025. Il sindaco, il dottor Alessandro Napolitano, ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività scolastiche per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Le forti raffiche di vento che stanno interessando l’area hanno causato danni e disagi, rendendo necessario adottare misure precauzionali. La decisione segue quella già presa da altri comuni limitrofi, tra cui Avella, che stanno fronteggiando una situazione critica dovuta al maltempo.

L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale è impegnata a monitorare il territorio per far fronte alle emergenze, come la caduta di alberi e altri potenziali pericoli per i cittadini. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non indispensabili e a prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nelle prossime ore, ma per il momento il sindaco Napolitano ribadisce l’importanza di rispettare le disposizioni adottate per tutelare la sicurezza di tutti.