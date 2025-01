Villanova del Battista: lezione della Protezione Civile per gli alunni dell’Istituto Benedetto Croce

Ieri pomeriggio, sabato 11 gennaio, presso il centro fieristico “Il Casone”, si è svolto un incontro tra una rappresentanza degli alunni delle varie classi dell’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Villanova del Battista e la sezione di Protezione Civile Flumerese, aderente alla P.C.R. Campania. L’evento è stato dedicato a una lezione sulle misure da adottare in caso di allerta meteo o sismica.

La lezione si è tenuta nell’aula convegni del centro fieristico e ha avuto come relatore il presidente della sezione di Protezione Civile Flumerese, Francesco Giacobbe, il quale ha illustrato nel dettaglio le attività svolte dalla Protezione Civile in situazioni di emergenza. Durante l’intervento, sono stati citati esempi concreti di intervento, come il supporto fornito ai cittadini dell’Aquila colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 e quello prestato in occasione del terremoto in Umbria nel 1996. La spiegazione è stata accompagnata dalla proiezione di slide e filmati che hanno coinvolto i presenti.

Gli alunni, accompagnati dai genitori, hanno ricevuto informazioni sulle corrette modalità di comportamento da adottare in caso di emergenza, sia nelle abitazioni che a scuola o all’esterno, con particolare attenzione ai luoghi di raduno designati, dove è garantita la presenza del personale della Protezione Civile in caso di necessità.

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, e l’assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Massimiliano Vernacchio.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Sindaco Ernesto Iorizzo:

Come è nata questa collaborazione con la Protezione Civile Flumerese?

“La creazione di un gruppo comunale di Protezione Civile è stato uno dei principali obiettivi del nostro mandato. Abbiamo gradualmente avvicinato sia i bambini che i cittadini di Villanova al mondo della Protezione Civile. Già dalla scorsa estate, ad agosto, abbiamo organizzato un evento con dimostrazioni pratiche, che ha riscosso un grande successo. Ringrazio i volontari per il lavoro quotidiano a supporto delle nostre comunità. Stiamo finalizzando la costituzione del primo gruppo comunale di Protezione Civile a Villanova e attendiamo l’autorizzazione della Regione Campania. Abbiamo già selezionato quindici volontari e trovato una sede operativa: siamo pronti a partire nel giro di un mese.”

Perché non c’era un gruppo di Protezione Civile a Villanova fino a oggi?

“È la prima volta che Villanova si dota di una struttura di questo tipo. La proposta è stata approvata nel Consiglio comunale dello scorso novembre e ora siamo in attesa dell’ok della Regione Campania. Sarà un passo importante per la sicurezza del nostro territorio.”

Presidente Francesco Giacobbe:

Come giudica la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Villanova del Battista?

“La giornata di oggi è il proseguimento di quanto iniziato l’estate scorsa, nell’ambito del centro estivo organizzato dal Comune. Su iniziativa del sindaco Iorizzo e dell’assessore Vernacchio, abbiamo introdotto i bambini al mondo della Protezione Civile con attività pratiche, come l’utilizzo di un drone per le ricerche di dispersi. L’iniziativa fu accolta positivamente anche dai genitori, che ci chiesero di replicare l’esperienza. La conoscenza e l’informazione sono fondamentali per affrontare le emergenze con lucidità, evitando paura e panico, sentimenti che molti di noi hanno provato durante il terremoto del 1980. La preparazione è l’unica arma per affrontare le emergenze con sicurezza.”

Assessore Massimiliano Vernacchio:

L’assessore ha sottolineato che la rappresentanza degli alunni non è stata completa, in particolare quella delle classi medie, a causa dell’influenza stagionale che ha colpito molti studenti.

L’incontro ha rappresentato un importante momento formativo per i giovani e le loro famiglie, confermando la sinergia tra l’Amministrazione comunale di Villanova del Battista e la Protezione Civile Flumerese nel diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

