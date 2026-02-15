Aggressione tra minorenni a Giugliano in Campania: 13enne ferito vicino al McDonald’s

Un ragazzo di 13 anni è finito al pronto soccorso dopo una violenta lite avvenuta nella tarda serata di ieri a Giugliano in Campania. L’episodio si è verificato nei pressi del McDonald’s di via Appia Sud e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli.

I militari sono giunti all’ospedale San Giuliano in seguito alla segnalazione dell’arrivo di un minore ferito. Secondo una prima ricostruzione, il 13enne sarebbe stato colpito al volto da un altro minorenne durante un diverbio degenerato in aggressione.

Il giovane ha riportato traumi multipli al volto. I medici hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali, diverse contusioni e una distorsione tra volto e collo. Dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Le sue condizioni, seppur dolorose, non sarebbero gravi.

Resta ancora da chiarire il motivo alla base dell’aggressione. Gli investigatori non escludono che i due ragazzi si conoscessero già e che la lite possa essere scaturita da precedenti contrasti.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del presunto responsabile.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle violenze tra giovanissimi, sempre più spesso protagonisti di aggressioni in luoghi pubblici, talvolta con conseguenze anche molto serie.