Liveri in Festa: tradizione, fede e comunità in cammino verso il Giubileo

LIVERI – Un evento che unisce memoria, identità e partecipazione popolare. È questo lo spirito di “Liveri in Festa – il ritorno alle tradizioni”, la manifestazione organizzata dal Comitato Festa 25/26 con la partecipazione della Pro Loco di Liveri, pronta ad animare il paese con un ricco programma dedicato alle radici culturali e religiose del territorio.

La locandina dell’iniziativa richiama fortemente il legame con la devozione mariana, elemento centrale nella storia della comunità locale. Le immagini della Madonna, immerse in un’atmosfera suggestiva e simbolica, fanno da cornice al borgo, rappresentato con la sua chiesa e il paesaggio collinare, quasi a sottolineare il profondo rapporto tra fede e identità cittadina.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio, “in cammino verso il giubileo”, che punta a valorizzare non solo l’aspetto religioso, ma anche quello culturale e sociale. “Liveri in Festa” si propone infatti come un momento di condivisione, capace di coinvolgere tutte le generazioni: dai più anziani, custodi delle tradizioni, ai giovani, chiamati a riscoprirle e a portarle avanti.

Musica popolare, enogastronomia tipica, rievocazioni e momenti di aggregazione saranno al centro della manifestazione, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva. Un’occasione per riscoprire usanze, sapori e storie che raccontano l’anima di Liveri.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante opportunità di promozione del territorio, grazie al lavoro sinergico tra associazioni e cittadini. Un segnale concreto di come la collaborazione possa diventare motore di valorizzazione culturale e turistica.

Con “Liveri in Festa”, il paese si prepara dunque ad accogliere residenti e visitatori in un clima di festa e tradizione, riscoprendo il valore delle proprie origini e guardando al futuro con rinnovato senso di comunità.

Partenza da Santuario di Santa Maria a Parete ore 19 – corteo per le strade del paese fino a giungere in piazza Municipio.