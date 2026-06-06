Baiano, festa di fine anno per gli studenti delle terze: una serata tra emozioni, musica e divertimento

BAIANO – Una serata all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e dei ricordi quella che si è svolta ieri sera nel cortile dell’Istituto Comprensivo “Parini” di Baiano, dove gli studenti delle classi terze di Baiano e Sperone hanno celebrato la conclusione del loro percorso scolastico.

All’evento hanno preso parte le sei scolaresche che quest’anno hanno terminato il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado. Alunni e docenti si sono ritrovati per condividere un momento speciale, fatto di emozioni e di saluti prima dell’inizio di una nuova fase della loro vita scolastica.

La festa è stata caratterizzata da musica, balli e tanto divertimento. Ad animare la serata ci ha pensato Dj Fox, che con la sua musica ha coinvolto studenti e presenti, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. Non è mancato un ricco buffet che ha contribuito a rendere ancora più piacevole l’incontro.

Presenti alla manifestazione anche il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, il dirigente scolastico Pasquale Napolitano e gli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti durante il loro percorso formativo.

Tra sorrisi, foto ricordo e momenti di spensieratezza, i ragazzi hanno salutato compagni e professori, portando con sé il bagaglio di esperienze vissute in questi anni. Una serata che resterà impressa nella memoria di tutti i partecipanti e che ha rappresentato il modo migliore per chiudere un importante capitolo della loro crescita.