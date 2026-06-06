Notte intensa per i Vigili del Fuoco in Irpinia: soccorsi tra incidenti, incendi e interventi di assistenza

Notte intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, impegnati in diversi interventi di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio provinciale.

Tra le operazioni effettuate si segnala un incendio di sterpaglie sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Bonito.

Particolarmente significativo l’intervento effettuato ad Avellino intorno alle ore 22:00, in via Francesco Fariello, nei pressi dell’autostazione dei pullman, a seguito di un incidente che ha coinvolto un motociclo e una giovane donna investita. Su richiesta del personale del 118, i Vigili del Fuoco hanno prestato assistenza nelle operazioni di soccorso e, poco dopo la mezzanotte, sono stati nuovamente impegnati in via Tagliamento per l’assistenza all’atterraggio dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento della ferita presso l’Ospedale Santobono di Napoli.

Si è concluso con un lieto fine l’intervento effettuato intorno alle ore 00:30 a Forino, in contrada Esca Piana, dove una turista americana era rimasta con il proprio veicolo impantanato in una zona di campagna dopo essere stata indirizzata dal navigatore satellitare su un percorso non praticabile. La donna è stata raggiunta e soccorsa dai Vigili del Fuoco. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.