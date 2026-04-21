Avella, visita istituzionale della nuova Soprintendente: incontro in Comune con il sindaco Biancardi

Nella giornata di ieri, nell’ambito del 1° Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico, il sindaco di Avella, dott. Vincenzo Biancardi, ha accolto presso la sede comunale la nuova Soprintendente, architetto Anna Onesti.

La visita istituzionale rappresenta un momento significativo per il territorio, in un contesto legato alla valorizzazione culturale e alla promozione del patrimonio storico-archeologico, di cui Avella è da sempre custode.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio culturale locale, valorizzando le risorse storiche e artistiche presenti sul territorio.

All’architetto Anna Onesti sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione istituzionale capace di generare risultati concreti per la crescita culturale e turistica della comunità.