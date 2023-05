L’ISTITUTO “LEONE-NOBILE” SOLIDALIZZA CON IL PRIMO CITTADINO DI NOLA

L’intera comunità dell’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola esprime a chiare lettere la propria solidarietà al dott. Carlo Buonauro, fatto oggetto nei giorni scorsi di un “Presunto” atto intimidatorio.

In una società civile il confronto fra le persone ha un unico strumento, la parola, così come un unico criterio di fondo, il rispetto della persona!.

Tutto questo è venuto a mancare e la nostra Istituzione esprime il disappunto e la condanna per quanto accaduto e si pone “Virtualmente” a scudo del Primo Cittadino e dei valori di legalità che Lui rappresenta.