Saviano: parte il trasporto pubblico locale gratuito

Verrà presentato alla cittadinanza giovedì 1 giugno, alle ore 11.00, nel piazzale antistante la stazione della Circumvesuviana, il servizio di trasporto pubblico locale con navetta del Comune di Saviano per collegare il centro (stazione Circumvesuviana) e le periferie con 8 corse giornaliere. Sono previste 9 fermate lungo il percorso con capolinea di partenza e arrivo la stazione della Circumvesuviana. Solo due corse giornaliere percorreranno via Tappia Furignano mentre le altre percorreranno via Provinciale Fressuriello, via Montagnola, via Parrocchia, via San Francesco, via Cimitero, corso Garibaldi, corso Italia e corso Vittorio Emanuele. Il servizio, gratuito e sperimentale, della durata di 6 mesi partirà lunedì 5 giugno con la prima corsa delle ore 06:00 mentre l’ultima è prevista alle ore 19.15.