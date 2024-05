L’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte: Ambasciatore della Musica e Certificazioni Trinity

L’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella, si conferma ambasciatore della musica, unica scuola in provincia di Avellino ad aver accolto la sfida delle certificazioni musicali Trinity. E’ quanto emerge dal Report dello studio di ricerca, relativo al progetto pilota sull’impatto delle certificazioni di musica di Trinity College, condotto tra l’ottobre 2019 e il maggio 2023, che ha visto protagonista la scuola irpina. La relazione sui traguardi raggiunti dai 123 istituti, compreso l’I.C. Aurigemma, che hanno aderito al progetto, in 18 regioni e 58 province, testimonia la capacità delle certificazioni Trinity di rispondere a un diverso modello educativo che integri sapere e saper fare, valorizzando lo studio della musica come possibilità di conoscenza ed espressione di sè e strumento per promuovere una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale. Tra i punti di forza, attestati dagli ottimi risultati ottenuti dagli allievi dell’indirizzo musicale dell’Aurigemma, l’internazionalizzazione dell’istruzione attraverso il superamento della dimensione locale, la creazione di una community di docenti tra i quali scambiare buone pratiche, l’efficacia di strumenti metodologici rigorosi ma agili e facilmente adattabili alle esigenze di docenti e studenti. L’organizzazione graduale delle certificazioni, la definizione per ogni traguardo di contenuti e competenze chiare, l’alta personalizzazione della didattica hanno consentito, inoltre, di responsabilizzare e motivare gli studenti, favorendo la loro capacità di autovalutazione e gestione della performance. Diventa possibile in questo modo individuare il percorso più adeguato agli stili e ritmi di apprendimento degli allievi, a partire dagli alunni con bisogni speciali.

Una scelta, quella di investire sulle certificazioni internazionali Trinity, che ha permesso alle scuole come l’IC Aurigemma, di diventare un riferimento sul territorio nel campo degli studi musicali. Lo testimonia il riconoscimento ottenuto nel settembre scorso a Cremona, nell’ambito di MondoMusica 2023, la manifestazione fieristica più importante al mondo, dedicata agli strumenti musicali ad archi d’alta gamma e la partecipazione a Napoli nel mese di ottobre 2023 al Trinity Day-The Skills Revolution, con l’esibizione delle allieve dell’indirizzo musicale. A premiare l’IC Aurigemma, Emiliano Valtulini, direttore Trinity College London che ha più volte sottolineato come l’obiettivo sia quello di costruire la scuola del futuro, formando i cittadini del domani.

A parlare di una sfida vinta, la dirigente Colella che spiega “si tratta di un progetto di grande rilevanza. L’impatto delle certificazioni sull’apprendimento nelle scuole ad indirizzo musicale è stato molto positivo. Lo dimostrano i traguardi raggiunti dagli allievi. Il progetto ha favorito, inoltre, la valorizzazione dell’impegno e della professionalità dei docenti di musica, la promozione di un curricolo verticale per l’apprendimento, la sensibilizzazione sul valore delle certificazioni internazionali mappate nel Quadro Europeo delle Qualifiche”.